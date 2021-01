"C'est juste mon visage!"



La superstar n'a évidemment pas laissé passer cette énième attaque sur son physique. Avec toute l'élégance du monde. "LOL, c'est juste mon visage ! Pour la 500 millionième fois... je n'ai jamais fait de Botox, ni d'injection, ni de chirurgie ! Je dis juste ça comme ça. Essayez les produits de la marque JLO Beauty et sentez-vous bien dans votre peau !", a-t-elle rétorqué avant de lui donner un précieux conseil. "Et voici un autre secret de JLO Beauty : essayez d'être plus positif, gentil et bienveillant envers les autres. Ne passez pas votre temps à essayer de rabaisser les autres, cela vous gardera jeune et beau aussi ! Avec tout mon amour", a-t-elle conclu. De quoi calmer les mauvaises langues durant quelque temps.