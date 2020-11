Pour l'occasion, la superstar avait opté pour un changement de look, ressuscitant une tendance capillaire phare de la décennie qu'elle a dominée de la tête et des épaules : les années 2000. C'est avec une coupe au carré façon "wet hair" (cheveux mouillés, Ndrl) et une tenue glam à souhait que J.Lo est apparue à la cérémonie. Un style qui a cartonné sur Instagram, où l'ex de Ben Affleck a glané près de 3 millions de likes. Presque de quoi éclipser Taylor Swift, artiste de l'année lors de cette édition.

À 51 ans, Jennifer Lopez maîtrise toujours l'art de bluffer son monde. La chanteuse l'a de nouveau prouvé à l'occasion des AMAs (American Music Awards) qui se déroulaient dimanche dernier à Los Angeles.