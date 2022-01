La RTBF, dont la saison 10 de The Voice Belgique bat son plein en ce moment sur la Une, vient par contre de communiquer que le jeune homme de 21 ans défendra nos couleurs le 12 mai prochain, lors des demi-finales à Turin en Italie. Originaire d’Anvers mais établi à Bruxelles, Jérémie Makiese - dont on ne connaît pas encore le titre qu’il interprétera - est aussi gardien de but au club de football de Virton.