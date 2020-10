Sur son mur Facebook et dans une vidéo d'une vingtaine de minutes diffusée en juin dernier, Bruno Etenna avait déjà fait part des griefs qu'il faisait à son "ex-employeur". Il y évoque les moments "durs et tristes" qu'il dit avoir dû supporter. "Il me traîtait de serviette-éponge, de serpillère. C'est la seule considération qu'il a pour moi, explique-t-il. Comment se fait-il que ce soit au bout de cinq ans qu'il dise que mon travail était si dégueulasse. Il lui a fallu tout ce temps et 220 vidéos pour s'en rendre compte? Tout cela, c'était pour me salir et me discréditer auprès de ses fans." Il va jusqu'à parler d'esclavagisme et même de racisme à son égard.





" Je n’y croyais plus, a fait savoir le cameraman, toujours dans Starmag. À chaque fois que Jeremstar a été attaqué, il n’y a jamais eu de suites. [...] Ma parole est enfin entendue et la justice va enfin s’intéresser aux faits que je dénonce.” Ce n'est bien entendu là que le point de vue de Bruno Etenna. Si l'enquête annoncée par le site Internet dédié à l'actualité people se confirme, ce sera à la justice de trancher le différend. En attendant, comme toute personne impliquée dans une procédure du genre, Jeremstar est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.