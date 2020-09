Bientôt âgée de 40 ans, mère de trois enfants, Jessica Alba a travaillé sur ses mémoires pendant le confinement et elle est prête à lever le voile sur toute sa vie, indique le magazine In Touch. "De son expérience de jeune actrice à la gestion d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars, elle a mené une vie fantastique et elle a toute une histoire à raconter."

À commencer par ses histoires d’amour. Si elle est aujourd’hui mariée à Cash Warren, elle s’était d’abord fiancée à l’un de ses collègues à seulement 20 ans. Mais surtout, la star américaine est prête à dire tout ce qu’elle n’a jamais dévoilé publiquement. Comme le fait qu’elle a été enlevée à l’âge de 15 ans.

Dans cette autobiographie, la comédienne dit avoir été kidnappée en 1996 sur le plateau de sa première émission de télévision, la célèbre série Flipper. Terrifiée par cet incident, elle n’a été retrouvée que quatorze heures plus tard, les yeux bandés et ligotée dans le coffre d’une voiture.