Même si c’est difficile pour l’ego, Kylie Jenner doit rire de ce qui lui est arrivé la semaine dernière. Le magazine Forbes l’a privée de son titre de milliardaire pour avoir menti sur sa fortune. Elle aurait produit de fausses déclarations fiscales afin d’apparaître en Une et ainsi doper ses affaires. Prise la main dans le sac, la jeune femme de 22 ans n’aurait pas atteint le milliard de dollars mais "seulement" 900 millions $. De quoi s’offrir des plaisirs comme l’achat d’un jet privé pour 50 à 70 millions $ et ses 5 millions $ de frais de fonctionnement annuels. Elle s’est aussi offert la villa de Miley Cyrus pour plus de 36 millions $. Quand on aime, on ne compte pas, même si les autres le font pour vous.