En larmes lors d’un voyage humanitaire au Sénégal, Jill Vandermeulen dévoile des images chocs de trafics d’enfants.

On vit quelque chose de très dur depuis notre arrivée ici début avril" , nous confie l’animatrice de RTL-TVi, actuellement au Sénégal avec sa fille et Action Sénégal Belgique dont elle est la marraine et Dany Boon, le parrain de cœur. "Cette ASBL a été créée par Marie-Pierre Decocq. Elle existe depuis 25 ans et ils sont tous bénévoles. On est d’ailleurs venus ici sur nos fonds propres." Les voyages humanitaires étant considérés comme essentiels, Jill Vandermeulen n’a pas hésité une seconde à poser des gestes concrets pour ces enfants victimes de trafics inhumains, livrés à eux-mêmes et rongés par la gale.