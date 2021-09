"Pour moi, la rentrée des classes, ça représente la nouveauté, nous confie Emilie Dupuis. J’ai le souvenir d’avoir mon nouveau cartable, de nouvelles chaussures, des nouveaux petits vêtements, etc. En fait, le jour de la rentrée, on devait se faire tout beau. Le nouveau cartable, c’était une fois tous les trois ans que je pouvais en changer.”

Emilie Dupuis: "Le grand cap pour Jude, qui rentre en primaire"

Quant à ses enfants, l’animatrice de RTL-TVi confesse que ce fut le grand cap pour Jude puisque c’était sa rentrée en première primaire. “Ca va être complètement différent de la maternelle parce qu’il y a beaucoup plus de règles à respecter, nous explique celle qui sortait de sa première réunion de parents et avant de recouvrir tous les cahiers. Ca va être un grand changement je pense!” Celle qui a aussi posté une jolie déclaration d’amour à son Jude sur Instagram (“Je suis fière de ce petit gars que tu es devenu”), nous confie aussi que par contre, ce n’est pas encore une rentrée normale... La bonne nouvelle est qu’on peut enfin rentrer dans l’enceinte de l’école pour aller chercher nos enfants. Ce qui est super car cela nous avait bien manqué! Par contre, on est toujours masqués et on prend toujours soin de bien laver les mains en rentrant de l’école. On reste donc toujours dans une rentrée Covid selon moi, malheureusement.”

Sara De Paduwa: "mes enfants étaient impatients de rentrer à l'école car ils commençaient à trouver le temps long"

Si Elodie de Selys (RTBF) rigole de son côté “mère nullos” sur les réseaux sociaux (“le plus stressant dans la rentrée des classes, c’est de ne pas avoir ouvert le sac à pique-nique depuis juin”), Sara De Paduwa (Vivacité), elle, nous confie être “toute en affaire quand c’est la rentrée parce que le retour à l’école, c’est une fête. Mes enfants sont impatients de rentrer à l’école. Ils commençaient à trouver le temps long. C’est la première année que tout va se faire en deux temps. Rafael rentre en cinquième primaire et Louise en première secondaire. C’est la grande aventure pour elle. Ils ne seront donc plus dans la même école. Ca demande une nouvelle organisation. J’accompagnerai Rafael à l’école ce mercredi mais, pour la grande, je ne serai pas là, malheureusement.”

Celle qui présentera la nouvelle formule des Associés sur la RTBF précise que ses enfants “n’ont pas vraiment d’appréhension en ce qui concerne les règles mises en place en temps de Covid. Maintenant, le masque, le gel, etc., tout est entré dans les moeurs.”

Jill Vandermeulen: "Pour moi, la rentrée était synonyme d’angoisses atroces"

"Aaaaah la fameuse rentrée des classes !, écrit ainsi l'animatrice de RTL-TVi et influenceuse sur Instagram. Pour moi qui avais des soucis d’apprentissages (TDA, trouble du déficit de l'attention et Dys), la rentrée était synonyme d’angoisses atroces. Je redoutais sérieusement la fin des vacances. Plus tard elle était synonyme d’examens de passages qui présageaient le pire … Alors pour mes enfants je tente de rendre la rentrée la plus agréable et positive possible."

En effet, cette année, SilentJill avait une rentrée spéciale vu qu'elle se faisait dans une toute nouvelle école et dans un nouveau village. ""Quitter les copains avec qui ils étaient depuis la maternelle n’a pas été facile émotionnellement, s'attriste-t-elle. Et Bella (aussi TDA et DYS) repasse du spécialisé dans l’enseignement classique (avec intégration et aménagement) donc un peu de stress.

Alors pour adoucir tout ça hier, c’était journée shopping pour trouver une tenue au choix dans laquelle ils se sentent bien. Nous gardons les cartables de l’année dernière pour ne pas surconsommer et puis ils étaient surtout encore en bon état ! Toutes les affaires étaient bien prêtes la veille afin d’éviter du stress."

Au matin? "Petit déjeuner de Roi avec passage à la boulangerie, smoothies et chocolat chaud 😋" Et Jill Vandermeulen de confesser qu'ils sont arrivés "à l’école un peu stressés mais avec le sourire."



Sandrine Corman: "1ère primaire pour notre Harold, si grand, si malin, si curieux, si rigolo… mais qui reste malgré tout mon 'tout petit'"

"Si fier de retrouver son grand-frère juste à temps pour son entrée à la grande école ♥️♥️♥️♥️, écrit ainsi l'animatrice de RTL-TVi et Bel RTL (qui fête aujourd'hui ses 30 ans). 1ère primaire pour notre Harold, si grand, si malin, si curieux, si rigolo… mais qui reste malgré tout mon « tout petit ». Et quel bonheur IMMENSE de retrouver mon grand Oscar après une longue séparation cet été ♥️ Je suis tellement heureuse de les avoir à nouveau ensemble près de moi ♥️♥️♥️".

Une rentrée qui, malgré le Covid toujours présent, a mis du baume au coeur de nos peoples.