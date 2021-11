People L’influenceuse Silent Jill lance un e-book détaillé sur l’alimentation saine et équilibrée.

Juste avant l’été, l’animatrice de RTL avait lancé un livre numérique, intitulé Me Time (un programme de remise en forme mis en place avec son ex-mari et coach sportif), vendu à plus de 4 000 internautes. Et parmi ces "Me-Timers", "de nombreux retours concernaient leur alimentation à suivre : est-ce que je peux manger ceci, que pensez-vous de tel régime ?", nous confie Jill Vandermeulen qui s’est alors entourée de professionnels de la santé (une diététicienne, une psychologue, etc.). Le concept de Me Time Food (sur me-time.fr)? "Apporter des informations importantes sur l’alimentation actuelle. Les gens ne savent pas comment bien manger. Comment manger sainement et arrêter de faire des régimes à tout va, dangereux pour la santé et qui ne servent à rien, explique l’influenceuse Silent Jill. On est arrivé à une époque triste : c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que l’espérance de vie décroît. La nouvelle génération est en moins bonne santé que la précédente. Cancer, obésité, maladies cardio-vasculaires, le diabète, ne cessent d’augmenter. On est face à un souci de société. On ne sait plus comment bien manger aujourd’hui et c’est ce qu’on veut réapprendre avec ce programme."