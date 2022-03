J’ai toujours eu une partie de moi qui voulait se donner une chance dans la musique, nous confie Jill Vandermeulen, alias Silent Jill, qui s’était déjà fait réentendre sur le clip hommage aux 75 de l’immigration italienne. La musique, ce sont mes racines, je viens de là. J’ai fait Pour la gloire quand j’avais 14 ans et puis la Star Academy 5 qui, je l’avoue, m’a fait perdre beaucoup de confiance en moi pendant longtemps." L’animatrice vedette de RTL-TVi est produite par le chanteur et interprète des tubes "Pareil" et "Autre monde". "Ça fait maintenant plus d’un an que Ben’do est un ami proche. C’est quelqu’un que j’adore, il a un talent fou ! Il savait que j’avais cette frustration de ne jamais avoir essayé de refaire de la musique. J’ai eu énormément de chance qu’il croie vraiment en moi et me propose de me faire un single."

Résultat ? Le morceau sortira cet été. "On est en train de peaufiner le morceau. Sam Bosman a fait la prod musicale et Ben’do, son équipe et moi, nous avons bossé tous ensemble sur la Top line et l’écriture. Le morceau doit sortir avant l’été et j’espère vraiment que les radios auront un coup de cœur pour mon single !" Ce à quoi va ressembler son titre reste encore un petit mystère, si ce n’est que l’influenceuse - qui est "certaine que ma communauté me suivra dans ma nouvelle aventure" - chantera en français. "Je ne peux pas encore en dire de trop mais c’est une musique ‘good vibes’, avec un texte profond qui parle de cette génération dont je fais aussi partie et qui ne trouve sa place nulle part dans un monde où tout va trop vite et où l’image de soi a une emprise énorme."