"Je vais donner un bon coup de boost, de peps et de bon humeur avec un ton naturel", nous glisse l’animatrice de RTL-TVi au sujet d'une élection qui a besoin de redorer son blason. L'influenceuse et Youtubeuse -alias Silent Jill- présentera en effet le couronnement de notre reine de beauté le 31 mars prochain, à 20 h 30 en direct sur RTLPlay. Pour rappel, sur les 33 finalistes au concours, 14 sont francophones et 19 néerlandophones. Quant à la comédienne et humoriste Sophie Barbi, elle fera vivre les coulisses de l’événement (et remplace ainsi Noémie Happart, Miss Belgique 2013) pour savoir qui succédera à l’Anversoise Céline Van Ouytsel.