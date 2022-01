J’avais testé la blouse hôpital 2021. Me revoilà avec la collection 2022", pouvait-on lire ce 17 janvier, en légende d’une photo d’elle sur un lit d’hôpital. En effet, Jill Vandermeulen s’est retrouvée hospitalisée après une nouvelle fausse couche, cinq mois après la précédente... À la suite de cette tragédie, l’influenceuse a livré un touchant message sur Instagram afin d’informer sa communauté. "Info importante. En cas de perte de votre grossesse, si la fausse couche n’est pas spontanée, vous pouvez (en Belgique) demander un curetage à votre gynécologue. Ici, l’option m’a de suite été proposée. Il s’agit certes d’une hospitalisation avec anesthésie générale, donc pas facile, mais une analyse de l’embryon pourra être faite afin d’obtenir des réponses. Pour vivre le deuil plus sereinement et surtout pour prendre des mesures médicales par la suite, c’est une option qui a des avantages. Si vous êtes un jour dans cette situation (ce que je ne souhaite à personne), discutez-en directement avec votre médecin."

L’ex-staracadémicienne et animatrice de RTL-TVi a aussi tenu à rassurer ses fans sur son état de santé et psychologique (comme il y a 5 mois), ainsi qu’à informer de la suite des événements pour elle et son compagnon. " Après malheureusement un deuxième échec ce mois-ci, nous allons prendre l’initiative de chercher la cause éventuelle. Je vous en parlerai ouvertement plus tard parce que je pense que beaucoup de femmes et de couples se reconnaîtront dans ce que nous vivons. PS : nous allons bien même si la tristesse, la peine et la déception sont évidemment présentes."