Carnet rose pour Jill Vandermeulen! L'animatrice de RTL TVI a partagé une très bonne nouvelle sur les réseaux sociaux ce mercredi en fin de journée: elle attend son quatrième enfant. Une annonce d'autant plus joyeuse que celle que l'ont connaît aussi sous le pseudonyme de Silent Jill a vécu deux fausses couches en l'espace de quelques mois seulement, en juillet 2021 et janvier 2022.

"J’ai continué à y croire, même dans les moments les plus sombres j’ai gardé espoir. J’ai redonné une chance à ma foi, j’ai fait confiance en l’univers et comme un miracle tu m’as fais la plus belle surprise de cette année, tu as décidé de me choisir comme maman et je t’en suis déjà tellement reconnaissante", a écrit Jill sur Instagram, en légende de deux photos où elle laisse apparaître son ventre rond.

L'animatrice est déjà maman de trois enfants, Bella-June, James et Jude.