On vous en parlait jeudi dernier, les influenceuses SilentJill et Gaëlle Garcia Diaz - bloquées en vacances en Italie - ont aussi été victimes des inondations. De retour en Belgique, elles ont communiqué en story Instagram. Gaëlle, qui a posté une photo de son piano cassé (1,60 mètre d’eau chez elle), a passé son week-end à vider l’eau de sa maison au seau avec ses "amis en or". Quant à l’animatrice de RTL, elle a passé son week-end à vider sa cave avec ses affaires complètement "pourries", "pleines de champignons" ou " moisies" à cause de l’eau et de l’humidité. "On a donc dû énormément jeter, à peu près 50 %", déplore l’influenceuse belge qui montre en image jusqu’où l’eau est montée dans sa maison. "On a nettoyé nos livres et albums photos comme on pouvait." Avant que la célèbre chasseuse de fantôme belge ne précise une chose "absolument dingue et incroyable" : "Toutes mes caisses de sorcellerie, tous mes outils de magie ou livres d’ésotérisme sont les seules caisses qui ont été épargnées. Elles ne sont pas pourries, c’est hallucinant, elles ont été protégées."

Alors que tout le reste a en effet été bouffé par l’eau en une seule journée. " C’était très dur émotionnellement", confesse ensuite Jill mais qui en a profité pour aussi aider son prochain. "On a fait un tri pour donner des choses à ceux dans le besoin. Comme la Maison du cœur à Hannut qui vient de vivre un terrible cambriolage avec plus de 20 000 euros de vols. Voler une ASBL qui aide les plus démunis, c’est vraiment obtenir sa place en enfer en vip. Quelle honte…"