Les people également au charbon.

Restez à la maison ! Le mot d’ordre est donné car c’est le moyen le plus efficace pour contenir la propagation de ce maudit virus qui vient bouleverser et menacer nos vies. Certains pourtant ne prennent pas la mesure de la situation et ça a le don d’énerver Jill Vandermeulen. "Je crois qu’on a atteint un niveau de débilité qui dépasse tout entendement, écrit-elle sur Instagram en réponse à ceux qui ont passé la soirée de vendredi à samedi à faire la fête avant le confinement. À un moment, ce n’est plus possible, s ’insurge l’animatrice de RTL-TVI . Vous allez tous nous faire crever avec votre débilité."

Comme Kid Noize, le centre de crise a pris contact avec son mari qui est manager d’artistes pour leur demander de faire passer le message. Elle a rebondi sur l’idée en lançant un appel à tous les influenceurs et influenceuses, pour qu’ils fassent de même. La Youtubeuse belge Lufy et la française Emma CakeCup ont répondu à l’appel. Quitte à passer pour des délatrices, elles invitent tout un chacun à renoncer à faire des fêtes et à dénoncer celles qui se préparent aux autorités.

Les people aussi sont mobilisés. Laeticia Hallyday a posté un long message en ce sens : "Oui, vous devez vous laver les mains et rester à la maison si vous êtes malade." Même propos du côté de Pierre Niney : "Le virus ne circule pas. C’est nous qui le faisons circuler. […] Restez chez vous." Ou encore avec Lady Gaga : "Il est plus important que jamais d’être prudent. Pour ceux qui sont malades ou pour ceux qui ne le sont pas mais ont peur."