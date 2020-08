À l’heure où RTL-TVi affiche des revenus et bénéfices en baisse, et ce, malgré des audiences au beau fixe pendant la crise sanitaire, la chaîne privée fait preuve d’ouverture d’esprit en laissant à ses animateurs le choix de cacher ou non leurs tatouages. "Il n’y a jamais eu de plaintes publiques", nous assure Jill Vandermeulen, qui en possède de nouveaux sur les avant-bras depuis l’année dernière. "Au contraire, on reçoit énormément de messages de personnes qui trouvent cela génial d’enfin enlever le côté marginal du tatoo."

Si certains pensent que les tatouages des personnalités de la télé étaient dissimulés derrière du maquillage, l’influenceuse dément catégoriquement. "Mes tatouages n’ont jamais été camouflés à l’antenne" , insiste la speakerine que l’on voit souvent cet été sur RTL-TVI et qui s’était même fait tatouer en live il y a deux ans, dans l’émission I Comme . "Ils ont toujours été montrés exactement de la même manière. Il n’y a donc pas du tout de changement de manière de faire, et cela depuis trois ans que je fais de la télé. On les camouflait parfois sur des gros événements comme le Télévie. Et encore, on ne l’a fait qu’une fois. Il n’y a donc pas de décamouflage de mes tatouages, cela a toujours été comme cela."