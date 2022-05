C’est énorme, ce qui se passe", nous confie Jill Vandermeulen, alias SilentJill, au sujet de la sortie de son single "On verra" sur Radio Contact et très prochainement sur toutes les plateformes de streaming. "C’est vraiment un morceau pop et pep’s pour l’été." "On verra", coécrit avec deux autres auteurs, est produit par l’artiste belge Ben’Do (les hits "Pareil" et "Oublier").

