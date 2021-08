Après un mois d’absence sur sa page Youtube, Jill Vandermeulen a refait surface au plus grand plaisir de ses “petits vautours” comme elle aime surnommer ses abonnés. Dans une vidéo d’un peu plus de 25 minutes, publiée ce dimanche, la speakerine de RTL-TVI revient sur son horrible mois de juillet, marqué par la perte de son bébé après deux mois de grossesse. Une histoire terrible qu’elle avait déjà relatée sur sa page Instagram et qui avait fait grand bruit. Elle y explique l’annonce de sa grossesse, la joie qui s’est ensuivie, puis, la descente aux enfers avec la mauvaise nouvelle d’un petit cœur qui ne bat plus… “Je sais que vous aimez quand je me confie à vous”, dit-elle à ses followers. En à peine un jour, la vidéo “Story time : La perte de notre bébé” a été vue plus de 100 000 fois, preuve que ces derniers étaient bien au rendez-vous pour ce retour qu’ils auraient, certes, préféré plus joyeux.

Contactée par nos soins, Jill nous explique ce qui l’a poussée à parler à cœur ouvert de ce sujet encore tabou pour de nombreuses personnes.