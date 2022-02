Kim Meylemans et Nicole Silveira

En ce 14 février, l'amour est à l'honneur. De nombreux couples vont célébrer la Saint-Valentin au cours d'un dîner aux chandelles, d'une escapade romantique ou simplement d'une soirée à deux.Pour certains sportifs, la Saint-Valentin sera particulière cette année! En effet, plusieurs athlètes vont passer cette journée ensemble aux Jeux Olympiques d'Hiver, qui se tiennent à Pékin jusqu'au 20 février prochain.

La skeletoneuse belge Kim Meylemans pourra célébrer la Saint-Valentin à Pékin avec sa compagne, la Brésilienne Nicole Silveira, concourant elle aussi dans la discipline du skeleton. De quoi se remettre de sa déception de ce samedi. Kim Meylemans a en effet terminé 18e, alors qu'elle espérait un bien meilleur classement. Les Jeux de notre compatriote se sont apparentés à un véritable calvaire depuis son arrivée sur le sol chinois. D'abord testée positive au Covid, elle a dû être placée en quarantaine, avant de finalement pouvoir rejoindre le Village olympique. Egalement victime d'une blessure aux ischios, elle a dû faire l'impasse sur son dernier entraînement. Samedi, à l'issue de la course, sa désillusion était grande: "Cela va me demander du temps pour avaler la pilule", a-t-elle notamment déclaré.



Kim Meylemans peut compter sur le soutien de sa compagne brésilienne, qui s'est elle classée 13e de l'épreuve.

Cornelius Kersten et Ellia Smeding

Le couple britannique formé par Cornelius Kersten et Ellia Smeding pourra également célébrer la Saint-Valentin en terres chinoises cette année. Les deux patineurs de vitesse ont effet tous deux participé aux JO d'hiver, Smeding se classant 27e dans le 1500m féminin, Kersten terminant 19e dans l'équivalent masculin et 25e dans le 500m.

Le couple a d'ailleurs confié à BBC Sport ses projets pour célébrer la fête des amoureux: "Il n'y a pas grand-chose à faire dans le village des athlètes, mais nous pourrions peut-être aller dîner au KFC", s'est amusée Ellia Smeding. "Peut-être qu'on se fera une coupe de cheveux romantique ensemble chez le coiffeur du centre commercial", a quant à lui ironisé Cornelius Kersten.

Aleksander Aamodt Kilde et Mikaela Shiffrin

Les skieurs alpins Aleksander Aamodt Kilde et Mikaela Shiffrin, eux, seront séparés en ce 14 février. S'ils sont tous les deux présents à Pékin, les règles sanitaires en vigueur les empêchent de passer du temps ensemble. En effet, Aleksander Aamodt Kilde est Norvégien, et Mikaela Shiffrin est Américaine. Ils appartiennent donc à deux bulles différentes et ne peuvent pas entrer en contact direct. Ils ne se croisent que de loin lors des repas au Village olympique.

"C'est un peu compliqué", explique Kilde à BBC. "Je la vois mais je ne peux pas la toucher, on ne peut pas être en contact direct. Mais c'est quand même agréable de l'avoir avec moi ici."

Le curling à l'honneur

Deux couples mariés participant aux épreuves de curling sont également ensemble à Pékin pour le 14 février. Le couple norvégien composé de Magnus Nedregotten et Kristin Skaslien, participant au tournoi de double mixte en curling, célébreront la Saint-Valentin côte-à-côte, tout comme leurs adversaires tchèques Zuzana Paulova et Thomas Paul.