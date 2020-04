Confinée chez elle et loin des caméras de la RTBF, Joëlle Scoriels continue de partager son quotidien via les réseaux sociaux. Ce week-end, l’animatrice a cependant publié une photo plus intime sur laquelle on la voit dans les bras de son nouveau compagnon.

Ce dernier n’est pas un inconnu du petit écran et de la radio puisqu’il s’agit de Corentin Candi, ancien chroniqueur de 69 minutes sans chichis, le magazine que présentait Joëlle Scoriels, et membre de C’est presque sérieux sur La Première. "Fille plus contente du monde (garçon un peu Canaille) #contente #aboutaboy #couchant #lux", a écrit la maman de Sacha et Estelle, ses deux enfants nés de sa précédente relation avec le chanteur Vincent Venet.