Barton Fink, The Big Lebowski, O'Brother... John Goodman a mis sa "gueule" et son imposante carcasse aux services des frères Coen dans plus d'un film culte. Mais l'acteur de 69 ans est apparu complètement métamorphosé lors de l'avant-première de la série The Freak Brothers en début de semaine.

Celui qui pesait un temps 180 kilos s'est délesté de la moitié de son poids et affiche désormais une silhouette bien loin de celle de son personnage Charlie Meadows. Il y a quelques années, le talentueux comédien a entamé un régime en bonne et due forme. "Dans le temps, j'arrêtais de travailler pendant trois mois, perdais 25 ou 30 kilos, puis je me gratifiais d'un pack de bières et retournais dans mes travers", confiait-il en 2017. "Cette fois, j'ai voulu y aller plus en douceur, me bouger, faire de l'exercice. J'arrive à un âge où je ne peux plus me permettre de ne rien faire", avait-il ajouté. Le résultat saute aux yeux.