"Tu me manques"



Il y a 13 ans, John Travolta perdait son fils Jett. Celui qui fut retrouvé inanimé à l'Old Bahama Bay Hotel, un établissement des Bahamas, aurait fêté ses 30 ans cette année. L'adolescent souffrait de la maladie de Kawasaki, un mal qui se traduit par une inflammation des vaisseaux sanguins. Jett, qui était sujet à des crises et à des convulsions, serait mort d'une crise cardiaque.

Son père lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux. "Mon cher Jetty, tu me manques plus que les mots ne peuvent le dire. Je pense à toi tous les jours. Joyeux anniversaire. Je t'aime, ton papa", a écrit l'acteur sur Instagram. Une photo en noir et blanc accompagne son déchirant message.