"Comme dans un rêve"

"Je ne pensais pas que l'on me demanderait de danser avec elle. J'ai eu le grand privilège et l'honneur de le faire, et je me suis dit : 'Il doit y avoir une raison pour cela et je ferais mieux de tout donner'", s'est remémoré Travolta pour l'édition mexicaine d'Esquire. L'Américain confie d'ailleurs volontiers qu'il avait alors le trac. "Le simple fait de la saluer de manière appropriée, de me montrer confiant et de lui demander de danser avec moi s'est révélé ardu", a-t-il confié dans des propos traduits par Madame Figaro.

Finalement, tout s'est passé "comme dans un rêve". "Je m'approche d'elle, lui touche le coude et l'invite à danser. Elle se retourne, me fait ce sourire envoûtant, un brin triste, et accepte mon invitation. Et nous voilà, dansant ensemble comme dans un conte de fée", s'est-il souvenu, leur danse de quinze minutes devenant ensuite légende.



La célèbre "robe Travolta", considérée comme "un moment clé dans l'histoire de la mode royale du 20e siècle", a trouvé preneur le 9 décembre 2019 lors d'une vente aux enchères à Londres