La partie n'est peut-être pas terminée. Johnny Depp, qui a déjà perdu son procès tonitruant contre le, vient de remettre une pièce dans la machine. Toujours empêtré dans son houleux divorce avec Amber Heard, l'acteur déchu demande désormais des comptes... à Elon Musk. Le boss de Tesla a été assigné à comparaître par les avocats de l'ex de Vanessa Paradis pour s'expliquer sur sa présumée relation avec l'actrice dedurant son mariage.

Si Elon Musk a toujours nié que la relation était de nature extra-conjugale - il l'avait clamé haut et fort dans le New York Times en juillet -, il va désormais devoir le prouver au tribunal. L'entrepreneur est prié de dévoiler "toutes les communications entre lui et Mme Heard concernant M. Depp et toute allégation de violence physique ou domestique commise par M. Depp ou Mme Heard”, révèle Deadline. En tout et pour tout, Johnny Depp a dressé une liste de vingt-quatre demandes, dont celle-ci. Un rebondissement de plus dans l'un des divorces de la décennie.