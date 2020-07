Accusé de violences envers son ex-épouse, l'acteur américain ne cesse de clamer son innocence dans son procès de divorce qui se tient à Londres. Jusqu'à rappeler un événement sordide.

Bienvenue dans le glamour made in Hollywood! Face à la justice londonienne, les langues se délient depuis le début du procès ce mardi. Et les révélations sur le passé du couple -marié entre 2015 et 2017- refont même surface. L'actrice a selon lui profité de sa célébrité pour booster sa carrière. "Je suis maintenant convaincu qu'elle est venue dans ma vie pour me prendre tout ce qui en valait la peine, puis détruire ce qui restait", a ainsi déclaré la star de Pirates des Caraïbes devant la Cour. "Elle m'a bombardé de ce qui semblait être de l'amour. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'elle avait un agenda, à savoir se marier avec moi afin de progresser dans sa propre carrière". C'est le Sun, qui suit de très près ce procès qui révèlent toutes ces informations.

Homme battu

Amber Heard, qui semblait admirative de la carrière de Johnny Depp, aurait alors enchaîné les mensonges afin de l'amadouer. "Par exemple, à l'époque, elle m'a dit à plusieurs reprises combien elle admirait mes films, se justifiait l'acteur. Cependant, plus tard dans notre relation, elle a admis qu'elle n'avait jamais vu aucun de mes films." Pire, la star acccuse son ex-femme de l'avoir battu. "À chaque fois que la situation dégénérait, j’essayais d’aller dans mon coin, s’est-il notamment défendu à la barre des témoins. Je voulais m’éloigner avant que les choses ne dégénèrent".

Le cacagate ou le caca de la discorde

Johnny Depp est surtout revenu sur un événement qui aurait mis un point final à leur histoire. Il a expliqué à la Haute Cour de justice de Londres qu'Amber Heard aurait déféqué dans leur lit conjugal. Selon l'acteur, la comédienne aurait présenté la chose comme... une "blague inoffensive" mais qui, selon Depp, "a détruit notre mariage". Amber Heard ou "l’un de ses amis" serait responsable de cet incident. Et non pas les problèmes intestinaux du chien Boo d'Amber Heard comme elle l'avait déclaré à l'époque du scandale. Le procès du divorce le plus glamour d'Hollywood est toujours en cours à Londres, affaire à suivre.