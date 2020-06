L’avenir de Johnny Depp dans les suites des Pirates des Caraïbes s’inscrit en pointillé, mais il n’a pas abandonné pour autant le costume de Jack Sparrow.

Il l’a enfilé pour une visite surprise virtuelle dans un hôpital pour enfants en Australie. Faisant d’abord semblant de ne pas comprendre le fonctionnement de la webcam, il a ensuite discuté avec les petits patients et répondu à leurs questions parfois insolites. Comme lorsqu’il lui fut demandé en quel animal il aimerait se transformer. "Un furet , a répondu l’acteur avec la voix du pirate. On m’a dit qu’un furet pouvait foncer sur un mur et rebondir sans rien avoir à part un sourire." C’est sûr, sa cote pour reprendre le rôle vient de remonter.