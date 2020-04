L'acteur a profité de cette période de confinement pour rejoindre Instagram et il a par la même occasion fait une belle surprise à ses fans.

C'est depuis sa maison dans le Var, où il est confiné, que Johnny Depp a fait sa grande apparition sur Instagram. Ce jeudi, il a d'abord partagé une première photo sur laquelle on le voit prendre la pose dans sa cave à vins entouré de bougies. En légende du cliché il indique: "Hello tout le monde, je suis en train de filmer quelque chose pour vous. Donnez moi une minute". Quatre heures plus tard, l'acteur publie une vidéo de 8 minutes dans laquelle il décide de s'exprimer pour la première fois sur la crise que traverse actuellement le monde. "Il est temps d'ouvrir le dialogue (...) La menace de cet ennemi invisible a déjà causé des tragédies et de multiples dommages sur la vie des gens, déclare Johnny Depp. Des gens sont en train de mourir. (...) Certains ont perdu leur travail, et non seulement leur travail, mais aussi leur principale source de revenus. (...) Certains, trop nombreux, vivent dans la rue, sans protection", explique-t-il non sans cacher une certaine émotion.

Johnny Depp a également souhaité donner quelques conseils à ses fans. "Dessinez, lisez, réfléchissez, apprenez, faites des films avec vos téléphones, jouez d'un instrument si vous savez, sinon apprenez, si vous n'avez pas d’instrument, fabriquez-en un, écrivez une chanson", encourage-t-il. Et c'est sur ces paroles, qu'il en a profité pour révéler au grand public son titre "Isolation", une chanson sur laquelle il a collaboré avec Jeff Beck. "Nous ne nous attendions pas à le sortir si tôt, mais avec les jours difficiles et le véritable isolement que nous traversons actuellement nous avons décidé que c’était le bon moment", conclut-il.

En quelques jours à peine, Johnny Depp comptabilise déjà plus de 3 millions de followers.