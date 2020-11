Un pied de nez aux? La situation de Johnny Depp, viré du tournage desau bout d'une journée de tournage, fait couler beaucoup d'encre ces jours-ci. Que ce soit pour le chèque de 10 millions de dollars qu'il a empoché au passage, à cause de la déception de ses plus fidèles fans ou de la réponse plutôt froide de Jude Law dans la foulée, l'acteur de 57 ans se retrouve encore au coeur de l'actualité. Le Pirate des Caraïbes a toutefois tenu à donner de ses nouvelles avec la touche provoc' et rock'n'roll qu'on lui connaît.

Après sa défaite contre le tabloïd britannique The Sun au tribunal, c'est en effet derrière les barreaux que le papa de Lily-Rose Depp est récemment apparu sur Instagram. Ayant quitté la grisaille de Londres pour les Bahamas, le guitariste des Hollywood Vampires, sourire jusqu'aux oreilles, pose fièrement avec un trophée décerné par le festival Camerimage. Pour le plus grand plaisir de ses supporters de toujours qui y voient son sens de l'humour décalé.