Johnny Depp doit regretter tous les jours d’avoir intenté (et perdu) un procès contre le tabloïd The Sun, qui l’avait qualifié de "wife beater" (un homme qui bat sa femme). Depuis, il a été prié de quitter le plateau de tournage des Animaux fantastiques 3 et le film qui devait lui permettre de retrouver les grands écrans, Minamata, a changé de statut. Prévu dans les salles pour février 2021, il est désormais classé TBA, soit "to be announced". En clair, personne ne peut dire quand il sera projeté… s’il l’est un jour.

Une situation que dénonce la star de 58 ans dans une interview au Sunday Times. Pour lui, c’est clair, il s’agit d’une œuvre importante qui ne devrait pas être mise de côté pour des raisons qui n’ont strictement rien à voir avec elle. Minamata retrace en effet le reportage qui a rendu célèbre le photo-reporter William Eugene Smith dans les années 70. Celui-ci s’était rendu sur l’île japonaise du même nom pour photographier les habitants, victimes d’intoxication industrielle au mercure durant de nombreuses années.

"Nous avons regardé ces gens dans les yeux et promis que nous n’allions pas les exploiter, a expliqué Johnny Depp au Sunday Times. Que le film serait respectueux. Je pense que nous avons respecté notre part du marché, mais ceux qui sont arrivés plus tard devraient également respecter la leur. Certains films touchent les gens. Et cela affecte ceux de Minamata et les personnes qui vivent des choses similaires. Et pour n’importe quoi… Pour le boycott d’Hollywood à mon égard ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée durant ces dernières années ? Mais, vous savez, je me dirige vers là où je dois aller… pour mettre les choses en lumière."

Voici quelques semaines, le réalisateur Andrew Levitas avait aussi reproché au studio "d’enterrer le film" pour éviter toute publicité négative liée à l’acteur. Mais le film reste TBA…