Sur le Rocher, on a vu Johnny Depp, l'invité d'honneur cette année, Maisie Williams de Game of Thrones, le chanteur Sting, le mannequin Cindy Bruna, l'actrice Kate Beckinsale, Rebel Wilson, Pauline Ducruet, très en vue dans un costume croisé rouge, ou encore le créateur Tommy Hilfiger. Tout ce beau monde était réuni pour lever des fonds pour venir en aide à diverses associations soucieuses du bien-être de la planète, véritable cheval de bataille pour le couple monégasque.

Comme un air du monde d'avant. Ce 24 septembre, Charlène et Albert II de Monaco ont ouvert les portes de l'Opéra de Monte-Carlo à l'occasion d'une soirée de gala cinq étoiles. Smoking, robes, masques et tapis rouge, le prestigieux événement a su jongler entre glamour et recommandations sanitaires, bien aidé par des invités triés sur le volet.