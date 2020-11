Action, réaction. Son procès intenté contre leà peine perdu, Johnny Depp, qualifié de" par le tabloïd, s'est fendu d'un communiqué pour faire le point. L'acteur de 57 ans, qui avait retrouvé un second souffle en incarnant Grindelwald dans les, a annoncé qu'il avait été remercié par Warner.

Une décision qui ne l'a pas empêché d'empocher une somme XXL au passage. Pour une seule et unique scène tournée à Londres en septembre, Johnny Depp va tout de même toucher la somme rondelette de 10 millions de dollars affirme le Hollywood Reporter. La raison ? Un contrat en béton armé. "Comme beaucoup de grandes stars, Depp avait un contrat qui exige qu’il soit entièrement rémunéré, que le film soit réalisé ou non et même s’il est remplacé par un autre acteur pour jouer le rôle", assure le site américain. "Le jugement surréaliste du tribunal au Royaume-Uni ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel", a assuré Johnny Depp à ses fans.