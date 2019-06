Le maire des 6-8e arrondissements de la ville, Yves Moraine, a en effet pris l'initiative de donner à une rue le nom du chanteur. "Lors de la commission d'attribution des noms de rue, j'ai proposé Johnny Hallyday car c'est un artiste qui rassemble au-delà de tous les clivages. Ma demande a été acceptée sans rencontrer d'opposition", explique le maire selon des propos relayés par France TV Info.

A noter que le choix de la rue n'est pas anodin. En effet, celle-ci se situe à deux pas du stade Vélodrome où Johnny avait tenu par le passé quatre concerts grandioses. "C'est une icône française capable de dépasser les frontières sociales et ethniques. Et ses plus beaux concerts étaient au Vélodrome", assure Yves Moraine.

Marseille, après la commune de Charvieux-Chavagneux (Isère), devient l'une des rares villes à avoir une rue Johnny-Hallyday. Il faudra quand même être patient: l'inauguration est prévue en 2023.