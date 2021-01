On l’aura décidément mis à toutes les sauces, ce bon vieux taulier ! En ce début janvier, c’est dans les galettes des rois qu’il s’invite, avec couronne, fève et tout le toutim. Sur le bandeau de carton qui va orner la tête du roi (ou de la reine), le portrait de Johnny, “Born rocker” sur fond de route 66. En guise de fève en porcelaine, on s’attendait à une mini-statuette à son effigie, mais que nenni : c’est un bon vieux pick-up, celui sur lequel on écoutait autrefois les tubes de l’idole des jeunes, qui se cache dans la frangipane. Qu’importe, les fabophiles se frottent déjà les mains !