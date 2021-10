L’acteur français et le champion belge de boxe sont tous les deux issus de l’immigration. Ils ont en commun l’amour du sport et du cinéma. Et un humour à toute épreuve.

Le premier est un des acteurs français les plus populaires, l'autre est belge et champion belge de boxe. Ils sont tous les deux issus de l’immigration et ont du punch ! L’un dans l’humour, l’autre dans les poings. Mais leur règle de vie est bel et bien gravée dans leur cœur : l’amour. Celui des autres avant tout. Chaque jour, ils prônent l’espoir d’un monde meilleur, d’un savoir-vivre ensemble et cherchent une victoire face aux injustices, au racisme et aux souffrances.