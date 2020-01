Josephine et Vincent ont soufflé 9 bougies mercredi 8 janvier dernier !

C’est dans les alpes suisses que les jumeaux de la princesse Mary et du prince héritier Frederik ont fêté leur anniversaire. C’est en effet à Verbier, dans le canton du Valais que la princesse Mary s’est installée pour trois mois afin que ses 4 enfants suivent un trimestre dans une école internationale. Les enfants sont inscrits à la très select Lemania-Verbier International School (qu’ils ont découvert à la rentrée, lundi dernier) qui accueille des élèves de 3 à 16 ans de diverses nationalités.