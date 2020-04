En compagnie de Robert De Niro, Leonardo DiCaprio a lancé un concours caritatif pour décrocher un rôle dans le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Un fan pourra tourner dans cette adaptation du best-seller de David Grann. Pour cela, il devra verser de l’argent au All in challenge dont l’objectif est d’aider à nourrir les plus démunis durant la pandémie actuelle. "Nous vous offrons un rôle. Vous passez la journée sur le plateau avec nous trois. Et bien sûr vous serez à l’avant-première", ont-ils indiqué dans une vidéo postée sur Instagram. D’autres stars ont aussi relevé ce défi en se mettant eux-mêmes aux enchères. Matthew McConaughey et Magic Johnson proposent d’assister à un match de football ou de basket-ball en leur compagnie, tandis que Justin Bieber offre de se produire en concert privé chez quelqu’un.