Un voyage de noces insolite

Après un mariage célébré au Mexique, Cyril Detaeye et Audrey ont continué dans l’insolite pour leur voyage de noces en recourant aux services de l’agence Mystery Travel. Le principe ? Les époux s’envolent pour une destination surprise après avoir rempli un formulaire reprenant leurs attentes en termes de vacances. Jusqu’au 1er juillet, aucun des deux animateurs de VivaCité n’avait donc connaissance du ou des pays vers le(s) quel(s) ils allaient convoler pour leurs noces. “Bien arrivés au… PANAMA ! La première étape de notre beau voyage surprise ❤ (Le reste, on ne sait toujours pas… On doit encore ouvrir des indices) […] Ça a l’air magnifique !”, écrit la jeune mariée sur Facebook en promettant à ses followers de leur faire vivre la suite de son aventure avec Cyril.

Farniente et dolce vita

Retour aux sources pour Raphaël Scaini. Le chroniqueur d’On n’est pas des pigeons (RTBF) partira bientôt dans sa maison familiale qui se situe à 100 kilomètres de Venise, en Italie. Un lieu de vacances, situé entre la mer Adriatique et les Dolomites, qu’il connaît par cœur puisqu’il y retourne assez fréquemment depuis qu’il est enfant. Au programme : “déconnexion totale en famille et beaucoup de sport”, nous explique l’animateur qui sera de retour à la rentrée dans le magazine de consommation de La Une mais également sur Classic 21.

Amateurs de deux-roues

Pour Anne Ruwet et Thibaut Roland, l’été est rarement synonyme de vacances. Les deux amoureux, qui se sont récemment installés ensemble à Bruxelles, s’accorderont toutefois quelques jours de congé à Paris à l’occasion du Tour de France. “On ne veut rien rater de l’arrivée des cyclistes”, nous confie l’animateur du 20.02 et d’On n’est pas des pigeons sur la RTBF. Pour de vraies vacances, il faudra attendre encore un peu…

En mission humanitaire

Ambassadrice de l’Unicef, Tatiana Silva est récemment rentrée d’une mission en Irak. La présentatrice météo de TF1 et ancienne Miss Belgique s’est rendue à Mossoul pour visiter un hôpital, partiellement détruit par Daech, dont le service néonatal a été rouvert grâce au financement de l’Unicef. La journaliste belge est allée à la rencontre d’un prématuré qui venait d’être placé en incubateur. Elle a ensuite visité l’école Al-Hafsa, réhabilitée il a un an par le fonds de l’Onu. “Il est difficile d’oublier le passé”, écrit, sur les réseaux sociaux, la jeune femme au côté d’une photo des alentours dévastés de l’école.

Entre collègues et amis

Après s’être croisés toute une année dans les couloirs de RTL Belgium, Sandrine Corman et Jean-Michel Zecca ont profité, ensemble et avec leurs familles respectives, du soleil et des plages de Crète. Des vacances dans un somptueux hôtel que les deux animateurs de RTL-TVI, et surtout amis, n’ont pas manqué de faire vivre à leurs followers Instagram grâce à quelques photos. “Friends : have less, but the best (traduisez : Les amis : on en a moins mais on a les meilleurs)”, commente d’ailleurs l’ancienne Miss Belgique à côté d’une photo l’immortalisant autour d’une table en compagnie de son époux, Michel Bouhoulle, Jean-Michel Zecca et la femme de ce dernier, Séverine Van Impe.

Coquillages et crustacés

Après avoir charmé, en tant que maîtresse de cérémonie, le public du Festival de Télévision de Monte-Carlo, Julie Taton s’est rendue, quelques centaines de kilomètres plus loin, à Saint-Tropez pour parfaire son bronzage et profiter des cocktails de la Côte d’Azur. L’animatrice de RTL-TVI n’était pas bien loin de sa consœur Daniela Prepeliuc. Accompagnée de son mari Quentin Warlop, cette dernière a, pour sa part, posé ses valises à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles, là où la canicule s’est fait ressentir. L’occasion pour la présentatrice de Contacts (RTBF), et ex-présentatrice météo, de faire un point sur les fortes chaleurs du sud de la France pour ses followers des réseaux sociaux.