Ellen Page



Ricky Martin A la fin des années 1990, Ricky Martin est une vraie star grâce à son tube Un, Dos, Tres. Le public féminin n'est d'ailleurs pas insensible à ses charmes. Son orientation sexuelle devait alors être cachée. En mars 2010, Ricky Martin décide de prendre la parole sur son site internet pour faire son coming-out. " Aujourd'hui j'accepte mon homosexualité comme un cadeau que m'a fait la vie. J'ai énormément de chance d'être qui je suis. Je suis fier de dire que je suis un homosexuel chanceux". Ricky Martin a indiqué dans une interview accordée au magazine GQ qu'il avait été auparavant homophobe. Il révélait notamment qu'il malmenait des gens qu'ils savaient gay. " Je voulais échapper à l'homosexualité parce que j'ai réalisé qu'elle était sur ma route".



Ricky Martin est un homme heureux. Il est le père de trois enfants, Valentino, Matteo et Lucia, tous nés par mère porteuse. Son époux est un artiste suédois d'origine syrienne, Jwan Yosef. Jodie Foster Jodie Foster a fait son Je veux dire quelque chose que je n’ai jamais vraiment été capable de dire en public… une déclaration qui me rend un peu nerveuse. Ça aurait pu être un grand discours de coming-out. Mais j'ai fait mon coming-out il y a mille ans, à l'Age de Pierre, dans ces jours désuets où une jeune fille fragile s'ouvrait à des amis en qui elle avait confiance, à sa famille, à ses collègues et puis graduellement à tous ceux qui la connaissaient, à tout le monde qu'elle rencontrait, en fait".



Jodie Foster a ensuite rendu hommage à son ancienne compagne, la productrice Cydney Bernard, présente dans la salle ce soir-là. L'actrice est en couple avec la photographe Alexandra Hedison avec laquelle elle s'est mariée en 2014. Jodie Foster a fait son coming-out en 2013 lors de la 85ème cérémonie des Oscars. Sur la scène du Dolby Theatre, la comédienne prend la parole : "".Jodie Foster a ensuite rendu hommage à son ancienne compagne, la productrice Cydney Bernard, présente dans la salle ce soir-là. L'actrice est en couple avec la photographe Alexandra Hedison avec laquelle elle s'est mariée en 2014. Ingrid Nilsen

Ingrid Nilsen est une Youtubeuse américaine suivie par 3,7 millions d'internautes. Véritable star du web, elle décide en mai 2015 de publier une nouvelle je suis en train de le faire" se dit-elle à elle-même. Puis, après quelques secondes d'introduction, elle annonce avec beaucoup d'émotion et de sincérité : " Je suis gay". Un véritable soulagement pour la Youtubeuse. " Cela fait tellement du bien de le dire ! Tellement de bien". La jeune femme revient sur le sentiment de culpabilité qu'elle a longtemps ressenti. " Je me disais que je ne méritais pas d'être heureuse. J'ai ressenti le besoin de prendre cette partie de moi, de l'enfermer à clé dans une pièce".



En juin dernier, la Californienne présente officiellement Ingrid Nilsen est une Youtubeuse américaine suivie par 3,7 millions d'internautes. Véritable star du web, elle décide en mai 2015 de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Une vidéo particulière pour la jeune femme. Elle y fait son coming-out. Face à la caméra, Ingrid Nilsen est un peu nerveuse "" se dit-elle à elle-même. Puis, après quelques secondes d'introduction, elle annonce avec beaucoup d'émotion et de sincérité : "". Un véritable soulagement pour la Youtubeuse. "". La jeune femme revient sur le sentiment de culpabilité qu'elle a longtemps ressenti. "".En juin dernier, la Californienne présente officiellement Erica sa petite-amie dans une vidéo Youtube. Tom Daley Des sportifs ont eux-aussi fait leur coming-out. Tom Daley est un jeune plongeur britannique. En décembre 2013, il choisit de révéler sa bisexualité sur Je me sens vraiment mal pour eux parce que c’est un poids sur vos épaules de vivre comme ça. Si vous faisiez votre coming-out et partagiez votre histoire personnelle, ça aiderait tellement de jeunes enfants qui vous admirent, que vous soyez footballeur ou rugbyman. Ils se diront : ‘Oh wow! La personne que je suis ne m’empêchera pas d’accomplir mes rêves dans le sport".



Très présent sur les réseaux sociaux, Tom Daley publie régulièrement des photos aux côtés de son époux, le scénariste et réalisateur américain Dustin Lance Black. Le couple a accueilli un petit garçon le 28 juin 2018 suite à une gestation pour autrui. Des sportifs ont eux-aussi fait leur coming-out. Tom Daley est un jeune plongeur britannique. En décembre 2013, il choisit de révéler sa bisexualité sur Youtube . L'année suivante, il déclare être homosexuel. Tom Daley fut l'un des premiers sportifs à oser prendre la parole sur le sujet. D'autres athlètes l'ont imité comme Gareth Thomas, rugbyman gallois. En juin dernier, dans une interview accordée à Yahoo UK , Tom Daley exhortait les sportifs à sortir du placard et faire leur coming-out. "".Très présent sur les réseaux sociaux, Tom Daley publie régulièrement des photos aux côtés de son époux, le scénariste et réalisateur américain Dustin Lance Black. Le couple a accueilli un petit garçon le 28 juin 2018 suite à une gestation pour autrui.

Pour une personnalité publique, révéler son homosexualité peut encore être un sujet sensible. Certains ont pris la parole, permettant de lever un tabou.L'un des coming-out les plus marquants est celui de l'actrice Ellen Page. Le 14 février 2014, la jeune femme se rend à une conférence organisée par Human Rights Campaign, une association américaine qui milite pour les droits des homosexuels. Sur la scène, la jeune actrice, alors âgée de 26 ans, déclare très émue : "". L'assistance se lève et l'applaudit chaleureusement pendant de longues secondes. Elle poursuit : "".Ellen Page est aujourd'hui mariée à la danseuse canadienne Emma Portner.