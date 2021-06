L'année 2021 est placée sous le sceau de la confirmation chez le Gotha. Après la princesse Leonor en Espagne et le prince Christian au Danemark, c'était au tour de Luisa, princesse de Venise et de Piémont, de célébrer cet événement phare de la religion catholique.

Samedi 5 juin, l'adolescente de 15 ans avait rendez-vous à l'église pour prendre part à la cérémonie, et elle était accompagnée par sa mère, Clotilde Courau, et sa soeur Vittoria, 17 ans. L'actrice française a partagé quelques clichés de cette "journée magique" sur son compte Instagram le jour même. "Des soeurs, des enfants, des beaux-frères, des cousins, des amis, une maman, tous aujourd'hui", a-t-elle écrit sur le réseau social, emplie de fierté. Absent, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie n'a pas manqué d'envoyer un chaleureux message à sa fille. "C'est un jour spécial porte-le toujours dans ton coeur. Meilleurs voeux pour ta confirmation ma Luisa", lui a-t-il adressé.

© INSTAGRAM/@COURAUCLOTILDE

L'actuel chef de la maison royale d'Italie a toujours affirmé qu'il voyait les choses en grand pour ses deux Princesses et les prépare déjà à un avenir royal. "Elles ont des caractères très différents, l'une est plus sensible, l'autre plus pragmatique. Ensemble, elles vont faire des choses magnifiques", avait-il assuré dans les colonnes de Point de Vue en 2020.