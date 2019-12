Entre la Madone et son ex, Guy Ritchie, l’ambiance n’est plus au beau fixe depuis longtemps. Mariés de 2000 à 2008, ils se sont disputé la garde de leur fils, Rocco mais également celle de David Banda, qu’ils avaient adopté en 2005.

Il semble que le réalisateur ait la rancœur tenace puisqu’il aurait, le 23 décembre, déposé une requête de "renforcement ou une exécution d’un jugement ou d’une ordonnance" auprès de la Cour suprême de Manhattan. Joyeux Noël tout de même…