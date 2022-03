"Sphère privée"

"Il semble approprié d'envisager mon retour en Espagne, mais pas immédiatement", a-t-il écrit dans une lettre adressée à son fils. "Je préfère, en ce moment, pour des raisons qui appartiennent à ma sphère privée et qui ne concernent que moi, continuer à résider de manière permanente et stable à Abu Dhabi, où j'ai trouvé la tranquillité d'esprit, spécialement pour cette période de ma vie", a-t-il poursuivi. L'époux de la reine Sofia assure toutefois qu'il compte revenir "fréquemment en Espagne". Felipe VI a pris bonne note de cette décision inattendue et il "respecte et comprend" ce choix, a fait savoir le Palais.

Juan Carlos était dans le collimateur de la justice pour son rôle présumé dans l'attribution d'un contrat ferroviaire saoudien de 8,5 milliards de dollars à un consortium espagnol.