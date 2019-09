Le roi Juan Carlos d’Espagne se récupère favorablement d’une opération cardiaque subie samedi dernier à l’hôpital universitaire Quiron de Pozuelo de Alarcon en banlieue de Madrid.

Depuis, il n’y a pas un jour où l’ancien monarque ne reçoive des visites. Dans un premier temps, seuls la reine Sophie et le roi Felipe s’étaient présentés à son chevet car les visites étaient limitées aux soins intensifs.

À présent en chambre, le roi remange normalement et a recommencé à pouvoir marcher. La reine Sophie a été la plus assidue, restant auprès de lui plus de quatre heures lors d’une de ses visites.

À chaque sortie de l’établissement médical, les membres de la famille royale ont un petit mot pour la presse.

Le roi Felipe et la reine Letizia sont venus en une occasion avec leurs deux filles Leonor et Sofia habillées toutes les deux de robes d’été de la marque Mango.

L’infante Cristina , dont l’époux Inaki Urdangarin est en prison depuis juin 2018, est apparue très souriante. Son rapprochement avec les siens se poursuit. L’infante était accompagnée par trois de ses enfants Juan, Miguel et Irene. Son deuxième fils Pablo, suivant les traces de son père qui fut médaillé olympique, étant retenu à Nantes où il a signé pour l’équipe locale de handball.

L’infante Elena, très stylée avec un panama sur la tête, est venue avec ses enfants Felipe et Victoria de Marichalar qui sont probablement les petits-enfants les plus proches du roi.

Il n’y a pas encore de date pour la sortie du roi Juan Carlos mais on estime une hospitalisation pour ce type d’intervention à environ 10-12 jours.

Jusqu’à présent, son agenda annonce toujours sa présence le 7 septembre à Pontevedra en Galice où il recevra un hommage avec ses coéquipiers du voilier Bribon pour l’ensemble de leur trajectoire sportive.

Cette intervention chirurgicale a été décidée après un check up en juin dernier. Cela n’avait pas modifié les projets estivaux du roi Juan Carlos qui est ainsi devenu champion du monde de voile (pour engin de navigation de 6 mètres) en Finlande à l’âge de 81 ans !