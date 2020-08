Juan Carlos serait aux Émirats arabes unis avec sa maîtresse de longue date People R.P. Une information rapportée par le Daily Mail. © BELGA

Le scandaleux roi d'Espagne, notamment éclaboussé par une affaire de corruption, est en exil. Plus précisément à Abou Dabi, la capitale des Émirats arabes unis, si l'on en croit les propos de la journaliste Pilar Eyre relayés par le Daily Mail ce 13 août. Et selon l'auteure espagnole, l'époux de Sofia y serait reclus dans une suite à 10 000 livres la nuit en compagnie de sa maîtresse de longue date. "Le Roi n'est pas seul puisque sa fidèle amie depuis 40 ans est avec lui. Cette femme est la personne qui lui pardonne tout, l'accompagne et le réconforte", lit-on dans des propos traduits par Gala. Si l'identité de cette femme n'est pas clairement avérée, elle a toutefois hérité du surnom d'' amour de sa vie" dans la presse par le passé. En Espagne, il se murmure déjà qu'il s'agirait de Marta Gayá, une décoratrice d'intérieure de 71 ans originaire de Majorque.