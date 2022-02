"Il était tout sourire"

"Ye s'est envolé pour New York pour son anniversaire avant de revenir à Los Angeles pour terminer son nouvel album 'Donda 2'", a confié une source à Page Six le lendemain. Le couple et leurs amis avaient rendez-vous chez Lucien, un restaurant français de la Grosse Pomme. "Ils sont arrivés ensemble et ils avaient l'air très en couple. Il était tout sourire", a-t-on glissé. Comme en témoignent certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, l'ambiance était au beau fixe et Kanye West particulièrement tactile. On apprend également que le rappeur a offert à Julia Fox un "Birkin" d'Hermès, sac à main mythique d'une valeur de 20.000 dollars. En décembre 2013, "Ye" avait offert le même cadeau à son ex, qui appréciera.