Julia Roberts connaît ses classiques. Notamment 100 000 $ au soleil. C’est en effet la somme qu’elle vient de dépenser pour acquérir deux places pour la prochaine Coupe du monde de football qui se déroulera dans la chaleur du Qatar en 2022. Un prix plus que coquet, même pour une star hollywoodienne, d’autant qu’elle n’a pas la moindre idée (et pour cause, les qualifiés ne sont pas encore connus) du nom des équipes qui s’affronteront lors de cet affrontement. 100 000 $ sans avoir la certitude de voir Eden Hazard dribbler toute la défense adverse, c’est vraiment cher.

Surtout quand on sait que la billetterie n’est pas encore ouverte. Et même si elle adore le foot à la folie, en supportant avec acharnement Romelu Lukaku et toutes les stars de Manchester United, elle n’a pas ouvert aussi largement son portefeuille par simple caprice. Il s’agissait en effet d’une mise aux enchères dont les bénéfices iront à l’association Core, soutenue par Sean Penn, qui vient en aide à la population haïtienne. Même s’il est extravagant, il s’agit donc d’un beau geste de sa part.