On ne peut pas dire qu’Amazon Prime Vidéo soit une nouveauté en matière de streaming. Né en 2006 aux États-Unis, le service n’est disponible en Belgique que depuis 2016. Et commence à trouver de plus en plus de fans, grâce à un contenu de plus en plus fourni et varié.

Parmi les séries phares qui bluffent les amateurs d’ovnis tout en attirant le grand public avec une star : Homecoming, dont le personnage de la saison 1 est campé par Julia Roberts. Non seulement il s’agit de la première série télévisée de l’actrice oscarisée, mais elle en est la productrice et travaille main dans la main avec Sam Esmaïl, le créateur du mystérieux Mr Robot. Par contre, l’actrice ne fera pas partie du casting saison 2.

(...)