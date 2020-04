Mardi prochain, après Mariés au premier regard, il sera encore question d’amour avec un grand A sur RTL-TVI. Julia Vignali revient avec Mon admirateur secret, une émission dans laquelle plusieurs personnes déclarent leur flamme à l’être aimé devant la caméra. Celles-ci sont d’ailleurs plus nombreuses cette année. "Suite à la diffusion des premiers numéros, nous avons eu plusieurs candidatures spontanées, explique la présentatrice du programme. Le casting est toutefois très difficile à faire car nous sommes exigeants sur les personnes et sur la sincérité de la démarche. On ne veut pas que ce soit une téléréalité dans le mauvais sens du terme. On ne recrute pas des gens qui veulent juste passer à la télévision. Les personnes que l’on choisit utilisent la télévision comme moyen pour faire leur déclaration."

(...)