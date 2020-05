Impossible de juger de l’impact sur nos vies du Covid-19 à long terme. Mais il a déjà modifié pas mal de nos habitudes. Notamment en redonnant le goût des grands classiques, que ce soit au cinéma ou en littérature. Selon une étude menée par l’Ifop, la lecture a augmenté de 42 % en France depuis le confinement.

Bien sûr, certains restent rébarbatifs à l’idée de tourner des pages. Pas de panique : de plus en plus de stars ont décidé de lire les bouquins à leur place. À la demande de J.K. Rowling, Daniel Radcliffe a accepté de retrouver l’univers d’Harry Potter et de lire le premier chapitre d’Harry Potter à l’école des sorciers. Eddie Redmayne, Dakota Fanning, Stephen Fry ou David Beckham poursuivront la lecture dans les prochains jours sur wizardingworld.com.

Andy Serkis, lui, a placé la barre encore plus haut. Avec ce qu’il qualifie lui-même de "Hobbitathon". À partir de 10 h du matin ce vendredi, il a lu le Hobbit en direct sur YouTube, en se chargeant seul de toutes les voix des personnages. Objectif : réunir de l’argent au profit de deux associations caritatives britanniques qui viennent en aide aux plus démunis. "Tant de personnes souffrent de solitude durant le confinement, écrit-il. Les temps sont durs, et je vous emmène dans une des plus grandes aventures jamais écrites, un marathon de douze heures à travers la Terre du Milieu sans quitter votre fauteuil."

Ce désir de venir en aide via la lecture, c’est aussi ce qui a motivé Julie Andrews. Depuis longtemps, l’ex-Mary Poppins rêvait de constituer une bibliothèque idéale pour les enfants avec sa fille, Emma Walton Hamilton. Le confinement l’a poussée à avancer ce projet et à lire des histoires pour les kids sur julieslibraryshow.org. "Enfant, je lisais tout ce qui me tombait sous la main , explique la star de 84 ans. Il n’y avait pas de plus grande joie, a-t-elle déclaré à Town&Country. Les livres m’emmenaient loin de la guerre. Devenue maman, j’ai transmis mon amour de la lecture à mes enfants. Avec ma fille, nous avons écrit 30 livres pour enfants et jeunes adultes. Nous espérons que ces histoires donneront du plaisir, initieront des discussions et donneront le goût de la littérature aux familles."

Rien que de belles initiatives et des manières sympas de travailler son anglais en écoutant quelques-unes des plus belles voix du cinéma.