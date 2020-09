La fille de Gérard Depardieu ne supportait en effet plus son nez, hérité de ce dernier. Afin de ne plus être apparentée au célèbre monstre sacré du cinéma français, l’actrice de 47 ans a subi cinq opérations de rhinoplastie selon Public. La femme de Philippe Katerine s’était déjà confiée à ce sujet en 2013. "Je ne me supportais pas, déclarait-elle au journal Le Monde. C’était une question identitaire. Ce n’était même pas pour être jolie, je ne voulais pas avoir ce nez-là, qui ressemblait trop à celui d’un membre de ma famille." Julie Depardieu avait même confié ceci au mag Biba : "Un jour dans la rue, je devais avoir 17 ans, un garçon m’a regardée et m’a dit : ‘On dirait Depardieu en fille’, l’horreur. Tout le monde ne me parlait que d’une seule personne : le mec qui m’a faite."