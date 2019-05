D’ici quelques semaines, les stars télé du monde entier se rendront sur le Rocher pour participer à la 59e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Un événement qui mettra la Belgique à l’honneur cette année avec la présence de Julie Taton. L’animatrice de RTL-TVI a, en effet, été choisie pour présenter les cérémonies d’ouverture et de fermeture de l’événement qui se tiendra du 14 au 18 juin prochain.

La Namuroise profitera de la soirée de clôture pour présenter la remise des 13 Nymphes d’or. Neuf d’entre eux seront remis aux vainqueurs de la catégorie Fiction qui se compose des Séries TV Dramatique et Comédie ainsi que des Programmes de Fiction Long (Film de télévision et Mini-séries). Les quatre autres concernent la catégorie Actualités.

Parmi les autres personnalités attendues lors de l’événement monégasque, on retrouve l’invité d’honneur, Michael Douglas. L’acteur de Wall Street se verra remettre le prestigieux Nymphe de cristal pour l’ensemble de sa carrière. Avant lui, celui-ci a été remis à Mariska Hargitay, Patricia Arquette (également présente cette année), ou encore Helen Mirren.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Jessica Alba, actrice des 4 fantastiques viendra, de son côté, présenter en avant-première L.A.’s Finest, un spin-off de B ad Boys dans lequel elle partage l’affiche avec Gabrielle Union.

Les acteurs de The Good Doctor, Plus Belle la vie, Un si grand soleil, Grey’s Anatomy, NCIS ou encore Les Feux de l’amour seront eux aussi de la partie pour fêter le petit écran et fouler le tapis rouge du Grimaldi Forum de Monte-Carlo.